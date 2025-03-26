Erdoğan'dan Özel'e Sert Tepki: 'Sen Kimsin?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'in medya gruplarını şikayet etmesine sert yanıt vererek, 'Sen kimsin ya? Her şeyden önce senin gramın ne?' ifadelerini kullandı. Erdoğan, Özel'in Hazine ve Maliye Bakanı'nı da aynı şekilde şikayet ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: "Kalkıyor medya gruplarını tek tek isim vererek şikayet ediyor, bizi dünyaya şikayet ediyor. Benim Hazine ve Maliye Bakanı'mı aynı şekilde şikayet ediyor. Sen kimsin ya? Her şeyden önce senin gramın ne?" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika