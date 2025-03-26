Erdoğan'dan Özel'e Sert Tepki: 'Sen Kimsin?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: "Kalkıyor medya gruplarını tek tek isim vererek şikayet ediyor, bizi dünyaya şikayet ediyor. Benim Hazine ve Maliye Bakanı'mı aynı şekilde şikayet ediyor. Sen kimsin ya? Her şeyden önce senin gramın ne?" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika