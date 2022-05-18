Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu ve SADAT hakkındaki iddialara yanıt - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konu başlıkları arasında gündemdeki Canan Kaftancıoğlu kararı ve Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a gitmesi olayı da vardı.

"YARGI KARARLARI ELEŞTİREBİLİR AMA HAKARET, HUKUKUN KONUSUDUR"

Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararının ardından kendilerine hakaret edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP ve şürekâsı sürekli öyle konularla, öyle zırva iddialarla karşımıza çıkıyorlar ki muhatap alıp cevap vermeyi zül addediyoruz. CHP İstanbul İl Başkanı'nın mahkumiyet kararlarının bazılarının Yargıtay tarafından onanmasının ardından bize yönelik saldırı, hakaret dalgası başlattılar. Yargı kararları eleştirilebilir. Ama bu eleştirilerin yargı mensupları ve ülkeyi yönetenlerin kişilik haklarına varması hukukun konusudur" dedi.