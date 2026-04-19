Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Buz Hokeyi Erkekler A Milli Takımı'na tebrik mesajı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buz Hokeyi Erkekler A Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından yayımladığı mesajında, "2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda namağlup şekilde altın madalya kazanan Buz Hokeyi Erkekler A Milli Takımımızı, bizleri gururlandıran bu önemli başarısından dolayı yürekten tebrik ediyorum" dedi.
