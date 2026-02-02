Erdoğan'dan Berat Kandili Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Berat'ını tebrik ediyor, Rabb'imden bizleri huzur ve afiyet içerisinde on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e eriştirmesini niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika