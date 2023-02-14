Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Baykal ailesine taziye ziyareti Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Eşi Emine Erdoğan ile Baykal'ın Beysukent'teki evine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal ve oğlu Ataç Baykal'a başsağlığı dileklerini iletti. Kaynak: AA / Politika Recep Tayyip Erdoğan Deniz Baykal Politika Haberler

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