Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Balık Ayhan' için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı'nın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı'nın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim Roman müziğinin müstesna sesi 'Balık Ayhan' Ayhan Küçükboyacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika