Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! Görüşmede 4 önemli konu başlığı ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ittifak ortağı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. 1 saat süren sürpriz görüşmede 4 önemli konu başlığı alındı. Yeni anayasa konusu görüşmenin ana gündem maddesi olurken, iki lider yaklaşan seçimler, ekonomi ve dış politikaya ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün Ankara'da bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin evinde gerçekleşen sürpriz gelişme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence çıkışına cevap vermesinden hemen sonra gerçekleşmesi bakımından dikkat çekti.

1 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin, 1 saat süren görüşmesinde, iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulundu. İşte görüşmede ele alınan 4 konu başlığı:

YENİ ANAYASA KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında söz konusu CHP girişimini anayasal düzleme çıkarma teklifinde bulunmuş ve çağrı yapmıştı. Bu kapsamda görüşmede, yeni Anayasa çağrısı konusu tüm yönleri ile ele alındı.

YAKLAŞAN SEÇİMLER

Anayasa dışında yaklaşan seçim de gündemdeydi. İki lider, yürürlüğe giren yeni seçim yasası kapsamında ittifakın seçim gündemine ilişkin atacağı adımları elealdı.

EKONOMİ VE DIŞ POLİTİKA

Diğer yandan son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler, bu kapsamda atılacak adımlar, dış politikadaki gelişmeler ve bu alanda uygulanacak stratejiler de masaya yatırıldı.