Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye doğum günü sürprizi! Kestikleri pastanın üzerindeki motif dikkat çekti
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde Bahçeli'ye doğum günü nedeniyle sürpriz yaptı. İki liderin kestiği pastanın üzerinde üç hilal yer alması dikkat çekti.
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.30 sıralarında başladı.
ÜÇ HİLALLİ PASTA KESTİLER
Görüşmeye ilişkin servis edilen fotoğraflarda iki liderin Devlet Bahçeli'nin doğum tarihi olan 1 Ocak nedeniyle 3 hilalli pasta kestikleri görüldü. İki liderin toplantı kapsamında gündemdeki konuları ele aldığı belirtildi.
13 ARALIK'TA ZİYARET ETMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Aralık'ta MHP liderini evinde ziyaret etmişti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürmüştü.