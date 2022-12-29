Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye doğum günü sürprizi! Kestikleri pastanın üzerindeki motif dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde Bahçeli'ye doğum günü nedeniyle sürpriz yaptı. İki liderin kestiği pastanın üzerinde üç hilal yer alması dikkat çekti.