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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ADF'de kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ADF'de kritik temaslar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Türkiye'de bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'yla bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Türkiye'de bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'yla bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Sierra Leone ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Sierra Leone ile savunma sanayii başta olmak üzere her alanda ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile "kazan-kazan" anlayışı ile iş birliğini sürdürdüğünü ve bunun devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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