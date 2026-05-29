Erdoğan Ayasofya'da cuma namazı kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Namaz çıkışı gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akşam İstanbul bir başka güzel olacak. Yıldızlar bir gösteri yapacak ve hep birlikte bunu kutlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı için Ayasofya Camii'ne geldi. Burada cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan cami de Kur'an-ı Kerim okudu.

Namaz çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramı'nın üçüncü gününü de bitiriyoruz. Biraz sonra Haliç Kongre Merkezi'nde kutlama yapacağız. Orası tıklım tıklım dolu. 29 Mayıs Cuma tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu. Ayasofya'da katılım gayet düzeldi. Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada cuma namazını kıldı. Bu da ayrı bir güzellik. Biz de Haliç Kongre Merkezi'ne gidiyoruz. Gündüz oradayız, akşam İstanbul bir başka güzel olacak. Yıldızlar İstanbul'da bir gösteri yapacak ve hep birlikte bunu kutlayacağız. Ben sizlerin bu gayretini kutlamak istiyorum" dedi.

Açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram dolayısıyla gazetecilere lokum ikram etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
