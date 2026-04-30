Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beş Ülkenin Büyükelçilerinin Güven Mektuplarını Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Filipinler, Kenya, Peru, Rusya ve Kolombiya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Filipinler Büyükelçisi Jamie Ramon Torre Ascalon JR'ı, Kenya Büyükelçisi Anthony Mwaniki Muchiri'yi, Peru Büyükelçisi Luz Betty Caballero Morales'i, Rusya Büyükelçisi Sergey Vasilievich Vershinin'i ve Kolombiya Büyükelçisi Yenniffer Edilma Parra Moscoso'yu kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı