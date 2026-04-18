Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu (#ADF2026) için Türkiye'de bulunan Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Burundi ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Burundi arasında ticari ve ekonomik münasebetleri geliştirmek, savunma sanayii alanında iş birliğini ilerletmek için adımlar atmanın önemini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı ve sürekli insani ateşkesin sağlanması için gayret gösterdiğini, Burundi'nin de bu çerçevede attığı adımların takdirle karşılandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 2026 yılı Afrika Birliği Dönem Başkanlığını üstlenen Burundi'ye başarılar diledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
