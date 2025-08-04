Erdoğan'dan LGS Tercih Sonuçları Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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