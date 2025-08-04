Erdoğan'dan LGS Tercih Sonuçları Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika