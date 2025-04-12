Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'ye gelen Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleriyle bir görüştü. Görüşmede Türkiye ile Bosna-Hersek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarın korunmasına, Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzeninin muhafazasına önem verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Bosna-Hersek'te geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için Türkiye'nin mevcut krizin en az zararla atlatılmasını, tüm kesimlerin katılımıyla geniş tabanlı bir uzlaşının hakim olmasını beklediğini, Bosna-Hersek'e desteklerinin süreceğini belirtti. - ANKARA