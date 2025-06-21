Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'u kabul etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'u kabul etti. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki görüşmede, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.