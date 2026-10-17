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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim insanımız sağlık hizmeti alabilmek için yurt dışına giderdi. Şimdi dünyanın dört bir yanından insanlar sağlık hizmeti için ülkemizi ziyaret ediyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı