Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim insanımız sağlık hizmeti alabilmek için yurt dışına giderdi. Şimdi dünyanın dört bir yanından insanlar sağlık hizmeti için ülkemizi ziyaret ediyor."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim insanımız sağlık hizmeti alabilmek için yurt dışına giderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim insanımız sağlık hizmeti alabilmek için yurt dışına giderdi. Şimdi dünyanın dört bir yanından insanlar sağlık hizmeti için ülkemizi ziyaret ediyor."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı