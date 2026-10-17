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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim insanımız sağlık hizmeti alabilmek için yurt dışına giderdi. Şimdi dünyanın dört bir yanından insanlar sağlık hizmeti için ülkemizi ziyaret ediyor."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim insanımız sağlık hizmeti alabilmek için yurt dışına giderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim insanımız sağlık hizmeti alabilmek için yurt dışına giderdi. Şimdi dünyanın dört bir yanından insanlar sağlık hizmeti için ülkemizi ziyaret ediyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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