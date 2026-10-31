Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim inanç değerlerimiz yaşamak ve yaşatmak üzerine kuruludur. Bir insanı yaşatmanın tüm insanlığı yaşatmak olarak görülmesi medeniyetimizin temelidir" dedi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim inanç değerlerimiz yaşamak ve yaşatmak üzerine kuruludur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim inanç değerlerimiz yaşamak ve yaşatmak üzerine kuruludur. Bir insanı yaşatmanın tüm insanlığı yaşatmak olarak görülmesi medeniyetimizin temelidir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Samsun'da trafik polisi, kazada yaralanan kadını yeleğiyle yağmurdan korudu! Motosiklet sürücüsünün ehliyeti çıkmadı

Yaralı kadına yeleğini siper etti! Sürücü ehliyetsiz çıktı
Kızını korumak yerine öldürmeye kalktı! Baba için karar verildi

Kızını korumak yerine öldürmeye kalktı! Baba için karar verildi
Polonya'da anayasal kriz büyüyor! Abluka altında Cumhurbaşkanı acil toplantı kararı aldı

Polonya'daki kaos sonrası alarm! Cumhurbaşkanı "acil" koduyla duyurdu
İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu

Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar! Ev sahiplerinin 'depozito' oyunu bozuldu

Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar

Evrim Alasya rolüne kendini kaptırınca olanlar oldu!
Babaannesinin yatak yaraları ilham verdi! Liseli öğrenciler tarantula zehrinden yara jeli geliştirdi

Tarantula zehrinden yatak yarasına jel! Liseli ikili ABD yolunda