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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim inanç değerlerimiz yaşamak ve yaşatmak üzerine kuruludur. Bir insanı yaşatmanın tüm insanlığı yaşatmak olarak görülmesi medeniyetimizin temelidir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı