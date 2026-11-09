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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hem Cumhur İttifakı hem de devlet olarak Terörsüz Türkiye sürecine sadece elimizi değil, aynı zamanda vücudumuzu koyduk."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hem Cumhur İttifakı hem de devlet olarak Terörsüz Türkiye sürecine sadece elimizi değil, aynı zamanda vücudumuzu koyduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hem Cumhur İttifakı hem de devlet olarak Terörsüz Türkiye sürecine sadece elimizi değil, aynı zamanda vücudumuzu koyduk."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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