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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu kapsamında New York'taki Türkevi'nde Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu kapsamında New York'taki Türkevi'nde Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu kapsamında New York'taki Türkevi'nde Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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