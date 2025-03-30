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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'ndeki bayram namazı sonrasında yaptığı açıklamada, "Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'ndeki bayram namazı sonrasında yaptığı açıklamada, "Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Ardından cemaate hitap eden Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın irat ettiği hutbede ve duada gereken her şeyi söylediğini belirterek, okunan ayetlerin müminler arasında birlik ve beraberliğe vesile olmasını, Allah'ın bu birlik ve beraberlikten kendilerini ayırmamasını temenni ettiğini söyledi.

Erdoğan, "Ramazan Bayramı içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni hep beraber yaşadık. Bu yıl da yine muhteşem, muazzam bir Ramazan-ı Şerif'i yaşadık. Bu ramazan aylarını yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bizi birbirimizden ayırmasın" ifadelerini kullandı.

"Filistin'de yaşananları görüyoruz biliyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyonist İsrail'i Rabbim 'Kahhar' ismi şerifi hürmetine kahru perişan eylesin. Hep birlikte inşallah oradaki yaşananları görerek kendi içimizde bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım. Rabbim bu birliğimizi daim eylesin" dedi. Herkesin bayramını tebrik eden Erdoğan, şehitlere rahmet, gazilere şifadalar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ BERKE KAYA - Politika
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