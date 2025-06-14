Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı sürecin bütün boyutlarıyla ele alındığı belirtildi. Güvenlik toplantısında İsrail'in bölgede giderek yayılan saldırganlığına ilişkin gelişmeler, çatışmaların sona erdirilmesi için ortaya konan diplomatik çabalar, saldırıların küresel ve bölgesel güvenliğe etkileri ve alınacak tedbirler, Türkiye'nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildiğinin altı çizildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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