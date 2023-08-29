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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli'nin Çankaya ilçesindeki evinde gerçekleşen görüşme, saat 14.00'te başladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinin girişinde karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri selamladıktan sonra görüşmeye geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Sarı - Politika

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