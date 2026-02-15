Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'ın yaşadığı sağlık probleminden dolayı üzüntülerini belirtirken, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik ziyaretlerini Al Nahyan'ın rahatsızlığı nedeniyle ertelediğini, en uygun zamanda belirlenecek bir başka tarihte, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Politika
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi

Yarın gidecekti! Erdoğan'ın o ülkeye ziyareti, son anda ertelendi
Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde

2016 yılında Karabük'teki bu adamı şimdi tüm dünya tanıyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Vitor Pereira, Nottingham Forest'a imzayı atar atmaz Galatasaraylı yıldıza talip oldu

İmzayı atar atmaz Galatasaray'dan transfer yapıyor
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan bile fazla