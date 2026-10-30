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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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