Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıyı ele aldı. Cumhurbaşkanımız görüşmede, insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı kınarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e ve kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır
Vinicius Junior'dan Real Madrid'e rest

Gelen tepkiler sonrası rest çekti: Burada oynamak istemiyorum
İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı

İran'ın yeni savaş makinesi! İlk kez fırlattılar
TFF'nin açıkladığı karar Beşiktaş ve Galatasaray'da endişe yarattı

TFF'nin bugün açıkladığı karar taraftarlarda büyük endişe yarattı
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç

İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Halil Dervişoğlu'ndan ''Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz'' diyen Ahmet Çakar'a jet cevap

''Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz'' diyen Çakar'a jet cevap