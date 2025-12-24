Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede; Türkiye ile Azerbaycan'ın ticaret başta olmak üzere her alanda iş birliği içinde hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını ve süreci desteklediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum gününü de tebrik etti.

