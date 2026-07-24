Erdoğan: Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya, 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı