Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'le görüştü.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü
NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van Der Bellen'le görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu nedeniyle New York'ta temaslarını sürdürüyor. Dün BM Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika