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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile Görüştü
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Tuğçe SEZER ODABAŞI/İSTANBUL (DHA CUMHURBAŞKANI Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefonda görüştü.

Tuğçe SEZER ODABAŞI/İSTANBUL (DHA CUMHURBAŞKANI Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Arnavutluk'la dostluk ve diyaloğa önem verdiğini, gelecek süreçte iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlenerek devam edeceğini ifade etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci zirvelerinin Arnavutluk'ta düzenlenmesinin Arnavutluk'un uluslararası alanda yükselen profilinin göstergesi olduğunu belirterek başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta pazar günü yapılacak parlamento seçimlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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