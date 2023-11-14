Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.