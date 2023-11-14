Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Hacer Coşan için Eyüpsultan Camii'nde ikindi vaktinde düzenlenecek cenazeye katılması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika