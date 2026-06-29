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Erdoğan ve Merz Telefon Görüşmesi: NATO Zirvesi ve Ukrayna Barışı Ele Alındı

Erdoğan ve Merz Telefon Görüşmesi: NATO Zirvesi ve Ukrayna Barışı Ele Alındı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefonda görüşerek ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa savunmasının güçlendirilmesi ve Transatlantik Bağın korunması beklentisini iletti. Ayrıca Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı barış için müzakerelerin yeniden başlatılması yönündeki çabalarını vurguladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğimizi, bunun için karşılıklı adımlar atmayı sürdürmemizin önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve 'Transatlantik Bağın' muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösterdiğimizi, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için çalıştığımızı belirtti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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