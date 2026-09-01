Erdoğan ve Aliyev Bişkek'te buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek’te Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ikili temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı