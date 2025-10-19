Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç Paylaşımı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in ölümünün 22'nci yıldönümü nedeniyle bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, " Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin 22'nci yılında rahmetle hasretle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in 22'nci ölüm yıldönümü nedeniyle bir paylaşım yaptı. Edoğan paylaşımında, "Asaletiyle, karakteriyle, örnek duruşuyla gönüllerde taht kuran; milletinin hakkını, hukukunu büyük bir cesaretle savunan; dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin 22'nci yılında rahmetle, hasretle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.