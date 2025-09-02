Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kadın Belediye Başkanlarını Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kadın belediye başkanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ile partinin kadın belediye başkanlarını kabul etti. AK Parti Genel Merkezindeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir de hazır bulundu.