Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kadın Belediye Başkanlarını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kadın Belediye Başkanlarını Kabul Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kadın belediye başkanlarını kabul etti.

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kadın belediye başkanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ile partinin kadın belediye başkanlarını kabul etti. AK Parti Genel Merkezindeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir de hazır bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Dolandırıcıların yeni tuzağı: ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın

Dolandırıcıların yeni tuzağı: ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.