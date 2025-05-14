'GAZZE'YLE İLGİLİ MÜJDELİ HABERLER ALMAYI ÜMİT EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "Bu sabah ABD Başkanı Sayın Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara ile dörtlü bir görüşme yaptık. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını yakında göreceğiz. Geçen hafta yaptığımız telefon görüşmesini müteakip dün Suudi Arabistan'da Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını açıklayan ABD Başkanı Sayın Trump'a teşekkür ediyorum. Gazze'de artık vahşet boyutuna varan insani trajediye son verilmesi amacıyla yürüttüğümüz çabalarda da dostum Trump'ın desteğine güveniyorum. İnşallah Gazze'yle ilgili de yakında yüreklere su serpen müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz" dedi.