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Erdoğan ve Trump Görüşmesi: Bölgesel Gerilim ve Barış Vurgusu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesinde ikili ilişkileri, İran-ABD geriliminde diplomasiyi, Pakistan ve Suudi Arabistan ile savunma anlaşmasını ve Gazze'de kalıcı barışı ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Liderler görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiğimizi ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte imzaladığımız Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesini hedeflediğimiz bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğimizi vurguladı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

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