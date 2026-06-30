Erdoğan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas'ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kalla'yı ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kalla'yı ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu Marta Kos ve Göçten Sorumlu Komiseri Magnus Brunner'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı