Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Costa'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Costa'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'ni New York kentindeki temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinin ikinci gününde Fransa ve Suudi Arabistan Öncülüğünde

Düzenlenecek, Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansının ardından Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa'yı kabul etti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
