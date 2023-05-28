Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi seli
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim programını Eyüp Sultan Camii'de kıldığı akşam namazı ile sonlandırdı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi seli
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim programını Eyüp Sultan Camii'de kıldığı akşam namazı ile sonlandırdı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika