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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi seli

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim programını Eyüp Sultan Camii'de kıldığı akşam namazı ile sonlandırdı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi seli

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim programını Eyüp Sultan Camii'de kıldığı akşam namazı ile sonlandırdı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Eyüp Sultan Camii Politika Haberler

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