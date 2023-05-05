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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karanfilli karşılama

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karanfilli karşılama Van'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da geçiş yaptığı güzergahta karanfillerle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karanfilli karşılama

Van'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

VAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da geçiş yaptığı güzergahta karanfillerle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılmak üzere Van'a geldi. Van Ferit Melen Havalimanında karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra seçim otobüsüyle miting alanına gelmek üzere yola çıktı. Yol boyunca kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, Soydan Kavşağı'nda karanfillerle karşılandı. Caddede sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, daha sonra miting alanına geçti.

Van Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Van Politika Haberler

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