Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 yıl önce bu çalışmaları başlattığımızda malum zihniyetin aparatları ipe sapa gelmez iftiralarla bizleri hedef aldı. Neticede ne oldu? Attıkları iftiraların altında bizzat kendileri kaldı. Bize hayasızca saldıranlar bu müzelerle cevaplarını aldılar".

Kaynak: İhlas Haber Ajansı