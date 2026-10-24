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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 yıl önce bu çalışmaları başlattığımızda malum zihniyetin aparatları ipe sapa gelmez iftiralarla bizleri hedef aldı. Neticede ne oldu? Attıkları iftiraların altında bizzat kendileri kaldı. Bize hayasızca saldıranlar bu müzelerle cevaplarını aldılar".

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 yıl önce bu çalışmaları başlattığımızda malum zihniyetin aparatları ipe sapa gelmez iftiralarla bizleri hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 yıl önce bu çalışmaları başlattığımızda malum zihniyetin aparatları ipe sapa gelmez iftiralarla bizleri hedef aldı. Neticede ne oldu? Attıkları iftiraların altında bizzat kendileri kaldı. Bize hayasızca saldıranlar bu müzelerle cevaplarını aldılar".

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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