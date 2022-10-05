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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5735 sayılı Anayasa değişikliği teklifini, kamuda çalışmayı da kapsayacak şekilde, aksi yönde düzenleme yapılamayacağı...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '5735 sayılı Anayasa değişikliği teklifini, kamuda çalışmayı da kapsayacak şekilde, aksi yönde düzenleme yapılamayacağı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5735 sayılı Anayasa değişikliği teklifini, kamuda çalışmayı da kapsayacak şekilde, aksi yönde düzenleme yapılamayacağı kaydıyla yeniden çıkartalım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5735 sayılı Anayasa değişikliği teklifini, kamuda çalışmayı da kapsayacak şekilde, aksi yönde düzenleme yapılamayacağı kaydıyla yeniden çıkartalım"

Kaynak: AA / Atakan Çelik - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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