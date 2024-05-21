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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

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Yeni doğan bebek sayısı ve doğurganlık hızının düşüşüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu, açık söylüyorum, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir" dedi.

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde 2023 yılına ilişkin doğum istatistikleri yer aldı.. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerde yeni doğan bebek sayısı ve doğurganlık hızının düşüşüne dikkat çekti.

"2023 YILI DOĞUM İSTETİSTİKLERİ ENDİŞE VERİCİDİR"

İstatistiklerin endişe verici olduğunun altını çizen ve bu süreci Türkiye açısından varoluşsal bir tehdit ve felaket olarak nitelendiren Erdoğan, "Son yıllarda aileye yönelik tehditlerin giderek arttığını müşahede ediyoruz. Dünyanın birçok bölgesinde artık toplumlar yaşlanıyor. Yalnız yaşamayı tercih eden birey sayısı ve boşanma oranları artarken, evlilik oranları buna bağlı olarak hane başına düşen çocuk sayısı azalıyor. Evlilikler ve doğurganlık hızı azalırken tek ebeveynli ya da parçalanmış ailelerin sayısı günden güne çoğalıyor. 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir" dedi.

"TÜRKİYE İÇİN TEHDİTTİR, FELAKETTİR"

Ülke olarak nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altında olduğumuza dikkat çeken Erdoğan, "Bu, açık söylüyorum, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Açık söylüyorum bu Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Biz bu tabloyu gördüğümüz için sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Maalesef zaman öngörülerimizde bizi haklı çıkardı. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Nüfus millet olarak en büyük gücümüzdür bunu korumak zorundayız. Önümüzdeki dönem bu konularda daha kararlı olacağız" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (6)

Hakkı Murat:

bu devirde cocuga bakmak kolaymi hepsinin ayri bir masrafi var helede asgari ucretle calisiyorsan halin duman

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Mustafa KSK:

Ağam eğlenir bizimle yine

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remat tamer:

stres altında tavuklar bile yumurtadan kesiliyor..alt yapı yok.. çocuk nasıl yapacaz..çocuk hasta olsa işyerinden izin alıp doktora götüremiyoruz..okullar pahalı masraflarına yetişemiyoruz Reis

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Mutlu Can:

Keşke bir ekonomi dehası olmasaydın. Belki daha çok çocuk yapardı insanlar.

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Ayhan erdem:

Hormonlu yiyecekler ve piyasaların durumu acaba her kes senın gibi bir yaşantıyamı sahip gençlerın geleceği meçbul

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Fatih KAZAK:

Bir tarafta en fazla 2 çocuk yapan neslimiz. Bir tarafta misafir oldukları ülkede 5 er 10 ar üreyen Suriyeli Afganlı nüfus. Gelecek gerçekten endişe verici.

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