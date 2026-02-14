Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16-17 Şubat tarihlerinde sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.

Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16-17 Şubat tarihlerinde sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'yı ziyaret edeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la 16 Şubat günü gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecektir. Cumhurbaşkanımız, müteakiben, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin davetine icabetle 17 Şubat günü ziyaret edecekleri Addis Ababa'da temaslarda bulunacaktır. Ziyaretler vesilesiyle, müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgelerin imzası da gerçekleştirilecektir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

