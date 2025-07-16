Cumhurbaşkanı Danışmanı Ogan: YRP ve HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakında olması yanlıştı

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan, TV1'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ogan, Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) ve HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakına dahil olmalarının yanlış olduğunu ifade etti.

"CUMHUR İTTİFAKININ OY ALDIĞI SOSYOLOJİ BELLİDİR"

Ayhan Ogan, "AK Parti'nin oy aldığı taban ve sosyoloji; daha da genişletelim Cumhur İttifakının oy aldığı sosyoloji bellidir. Bu başka yere gitmez. Başka partiye oy vermez. Çok kızarsa sandığa gitmez. Çok kızarsa AK Parti'ye vermez, MHP'ye verir. Yani Cumhur İttifakı içerisindeki başka partiye verir" dedi.

"YRP VE HÜDA PAR'IN CUMHUR İTTİFAKINDA OLMASI YANLIŞTI"

Ogan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Yeniden Refah Partisi de Cumhur İttifakındaydı. Bence yanlış bir tercih oldu. HÜDA PAR da yanlıştı, Yeniden Refah Partisi de yanlıştı."

"BÜLENT ARINÇ BİRAZ SESİNİ KESSE İYİ OLUR"

Ogan, TV1 Haber Şefi Tolga Yılmaz'ın, "İmamoğlu'nun Mart ayından bugüne kadar hala yargılanamamış olmasına AKP'nin kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 'İnsanlar bunu kumpas olarak değerlendirebilirler bir an önce yargılansın' dedi. Devlet Bahçeli de adil yargılama talep etti. 'Sizce bu süreç uzamadı mı?' sorusuna da cevap verdi.

AK Parti kurucularından Bülent Arınç'a sert sözlerle tepki gösteren Ogan, "Sayın Arınç'a kalsa ne kadar suçlu var hepsini bırakacağız. Sayın Arınç biraz sesini kesse iyi olur" dedi.

Ogan, "Şimdi bu işlerin hiçbiri altı boş olmaz. Daha geçen hafta bir itirafçı daha çıktı. Savcı iddianameyi tamamladığı zaman bu yargılamalar yapılır. Kimsenin şüphesi olmasın. Burası bir hukuk devletidir. Böyle bir iddia varsa, bunlar belgeleniyorsa dediğim gibi somut delillerle mahkeme neye bakar? Somut delillere bakar." ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.