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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Adam boş olunca sorulan soruları da boş görürmüş

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir televizyon programından alıntıladığı paylaşımına "Adamın kendisi boş olunca sorulan soruları da boş görürmüş" notunu düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. İmamoğlu'nun, usulsüz yatay geçiş ve özgeçmişinin güncellendiğine dair iddialara verdiği yanıt kesiti kısa sürede elden ele dolaştı.

PROGRAMDAN KESİTİ PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir programdan alınan bir kesiti sosyal medya hesabından paylaştı.

"ADAM BOŞ OLUNCA..."

Saral söz konusu paylaşımında, "Adamın kendisi boş olunca sorulan soruları da boş görürmüş" şeklinde yorumda bulundu.

İMAMOĞLU PROGRAMDA NE DEDİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ekol TV ekranlarında katıldığı programda sunucu Candaş Tolga Işık'ın "İnternette özgeçmişinizin değiştiği yönünde iddialar var. Ne diyorsunuz?" sorusuna "Ciddi sorun var mı bana. Boş soru bunlar" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Adam boş olunca sorulan soruları da boş görürmüş
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHALİS ER:

yolcudur imamoğlu bağlasan durmaz

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ben nice elbiseler gördüm içinde adam yoktu nice adamlar gördüm üstünde elbise yoktu

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Haber YorumlarıCece Cece:

boş adam diyorsun o milyonlarca oy alıp seçilmiş senin gibi atanmamış ülkemizdeki eğitim seviyesi

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