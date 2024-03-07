Cumhur İttifakı'nın Dalaman Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

Cumhur İttifakı'nın Dalaman Seçim Koordinasyon Merkezi törenle açıldı.

Cumhur İttifakı Dalaman Belediye Başkan adayı Muhammet Karakuş, seçim koordinasyon merkezinin açılışında, belediye meclis üyesi adayları ve projelerini tanıttı.

Karakuş, törende, 5 yılda ilçede yaptığı projeleri ve seçimlerde tekrar göreve gelmesi halinde yapacağı projeleri anlatarak, vatandaştan destek istedi.

Hizmet için göreve aday olduğunu belirten Karakuş, halkın sorunlarını çözmeye, vatandaşın sıkıntılarını dindirmeye geldiklerini kaydetti.

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ise partisinin belediye başkanlarının önemli çalışmalara imza attığını anlatarak, yeni dönemde de halkın teveccühü ile tekrar göreve geleceğini ifade etti.

AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça da Belediye Başkanı Muhammet Karakuş'un 5 yıllık dönemde çok önemli hizmetlere imza attığını söyledi.

Açılışa, MHP İlçe Başkanı Fatih Avcı, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Oğuz, meclisi üyeleri ve partililer katıldı.