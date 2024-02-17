Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan Adayı Ömer İşçi Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti
Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan adayı Ömer İşçi, Karayağcı, Akçeşme, Kulaksızlar, Kömürcü, Kapaklı, Rahmiye ve Moralılar mahallelerini ziyaret etti. İşçi, kırsal mahallelerin önemini vurgulayarak, sorunları dinleyip çözüm üreteceklerini belirtti.
Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan adayı Ömer İşçi, Karayağcı, Akçeşme, Kulaksızlar, Kömürcü, Kapaklı, Rahmiye ve Moralılar mahallelerini ziyaret etti.
İşçi, yaptığı açıklamada, kırsal mahallelerin, ilçenin önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek çözüm üretmek bizim önceliklerimiz arasında. Belediye başkanlığını kazandığımızda da kırsal mahallelerimizi ihmal etmeyecek, işlerin standartlarını en yükseğe çıkarmak için çalışacağız." dedi.???????