Çorum Valisi Huzur ve Asayiş İçin Kararlılık Vurgusu Yaptı

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kente huzur ve asayişin sağlanması için kararlık vurgusu yaptı. Vali Dağlı, güvenlik birimleriyle yapılan toplantılarda huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda kararlı çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kente huzur ve asayişin sağlanması için kararlık vurgusu yaptı.

Göreve geldiği günden itibaren kentte huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında güvenlik birimleriyle toplantılar yapmaya devam eden Vali Dağlı, son olarak İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda düzenlenen asayiş toplantısına katıldı.

Merkez ve ilçelerde Jandarma sorumluluk bölgesindeki genel güvenlik ile asayişi etkileyen konular, alınması gereken tedbirler ile kurumlararası koordinasyonun değerlendirildiği toplantıda, il merkezinde Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen kararlı çalışmaların aynı şekilde Jandarma tarafından da kendi sorumluluk alanlarında yürütüleceği vurgulandı.

Şehrin huzur ve güvenliği için yapılan çalışmaların sadece şehir merkezi ile sınırlı kalmayacağının altını çizen Vali Dağlı, tüm ilçe ve köyleri de kapsayacak şekilde Çorum'un tamamında vatandaşların huzur ve güvenliği için emniyet ve jandarma birimlerinin gece gündüz demeden çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İlçe Jandarma Komutanları katıldı. - ÇORUM