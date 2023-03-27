CNN Türk canlı yayınında Ali İhsan Yavuz'a bomba gönderme! Yüz ifadesi değişti

CNN Türk canlı yayınında seçim gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a, tekrarlanan İBB seçimleriyle ilgili sarf ettiği "Hiçbir şey olmamışsa bir şey olmuştur" sözü hatırlatıldı. O esnada Yavuz'un kısa süreli bir şaşkınlık yaşaması dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye adım adım 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Hem iktidarın hem muhalefetin seçim hazırlıkları yoğunlaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

"KİMLİKLERİYLE GELİP OY KULLANMAK ZORUNDA"

Seçim sürecine ilişkin konuşan Yavuz, "Seçmen listeleri askıda şu anda. 2 Nisan'a kadar da devam edecek. O bölgeden çok fazla insan var başka ile giden. Fiilen adres kaydını alamazsa, oraya gidip oy kullanamayacak. O bölgeden hangi sebeple olursa olsun giden kim varsa 2 Nisan'a kadar nerede bulunacaksa adresini oraya alsın. Oradaki milletvekili sayısı azalmayacak. 1 hafta kala yaklaşık 50 bin kişi fiilini kaydını oraya aldı. Bunlar seçmen değil, nüfus. 280 bin seçmen fiilen kaydını şimdiden aldırdı. Kimliklendirme devam ediyor. Bu sayıların içinde yabancılar da var ayrıca. Bu sayı son derece az. O gün geldiğinde hala kalmışsa zaten gelenler kimlikleriyle gelip oy kullanmak zorunda." dedi.

MEŞHUR SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Bu sözlerin ardından sunucu Canova, Yavuz'un İBB seçimleriyle ilgili sarf ettiği "Hiçbir şey olmamışsa bir şey olmuştur" sözünü hatırlattı. Sunucu "O zaman bu kez hiçbir şey olmasa bile kesin bir şeyler olmuştur demeyeceğiniz bir seçim mi göreceğiz" diyerek tebessüm etti. Yavuz ise açıklamasına kaldığı yerden devam etti.

NE OLMUŞTU?

Yavuz, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanması sonrasında yaptığı açıklamada, oylama sonuçlarına ilişkin "Hiçbir şey olmamışsa da kesinlikle bir şeyler olmuştur" sözlerini kullanmıştı. Bu ifadeler sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.